Eugen Șerbănescu: Seniorul și rușii Oficia libertatea. Se vedea ca se nascuse in alte vremuri. Noi, cei nascuti dupa 23 August doar o mimam. Cand ești nascut in pantomima stalinist-comunista, necazul este ca o traiești inevitabil și dupa ce regimul a cazut. Pantomima acelorași actori care și-au schimbat doar costumele. Cu o privire filtrata, vorbea calm, dar clar si raspicat, ducea frazele, propozițiile, cuvintele pana la capat, nu le spuspenda, nu lasa audienta sa orbecaie sau sa ghiceasca ce vrea sa spuna. Avea o obiectivare rece, maiestuoasa si, in același timp, o hatroșenie subtila, de filon ardelenesc. Simțeai ca, in… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adus de la Cluj, actorul Florin Piersic a fost mutat, joi dimineața, de la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”, la Spitalul Foișor. Piersic va face investigatia PET – CT, apoi va fi transferat la Spitalul Clinic de Ortopedie Foisor pentru a i se scoate proteza de genunchi, a declarat, joi, managerul…

- Celalalt partener nord-american pe care il avem, Canada, este una dintre cele mai puternice democratii din lume. Poate tocmai de aceea este o tinta pentru cei interesati de destabilizare. Serviciile secrete canadiene au observat ca sunt interferențe in procesul electoral al tarii, din partea mai multor…

- GRAMPET Group, liderul transportului feroviar privat de marfa din Romania, anunța ca vicepreședinte grupului de companii, Calin Grațian, a fost demis, joi, 18 aprilie, cu efect imediat. Vicepreședintele GRAMPET este acuzat ca a intermediat o afacere prin care investitori din Rusia ar fi urmat sa cumpere…

- Rușii care fac afaceri in Romania se ocupa de matrapazlacuri. Un exemplu in acest sens il reprezinta o companie controlata de Lukoil care a incalcat regulile de funcționare a pieței de energie. Land Power, o companie deținuta de rușii de la Lukoil, printr-o subsidiara din Olanda, și doua firme aflate…

- Directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB), Aleksandr Bortnikov, a declarat marti ca SUA, Regatul Unit si Ucraina se afla in spatele atacului de la sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova. Aleksandr Bortnikov a acuzat serviciile secrete ucrainene si occidentale…

- Directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB), Aleksandr Bortnikov, a declarat marti ca SUA, Regatul Unit si Ucraina se afla in spatele atacului de la sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova.

- „Moldova este fosta țara a CSI, are vinuri și cireșe gustoase și costume naționale frumoase.” Așa au raspuns mai mulți cetațeni ruși la intrebarea ce cunosc despre Republica Moldova, intr-un vlog postat pe canalul de Youtube „ Planeta Radeanu ”, realizat de un conațional stabilit cu traiul la Moscova,…

- O multime de rusi s-a adunat in fata bisericii din Moscova, unde vineri va avea loc ceremonia de ramas bun dedicata liderului opozitiei, Aleksei Navalnii, care a murit in urma cu doua saptamani intr-o inchisoare din Arctica, in circumstante neclare.