In pastorala sa de Inviere, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, Inaltpreafințitul Casian, transmite un mesaj de speranța și vindecare spirituala, accentuand tema luminii și reinvierii personale prin credința. El evoca modul in care credincioșii, reunindu-se in biserici, depașesc intunericul fizic și spiritual, primind lumina pascala ca simbol al victoriei lui Hristos asupra morții. Arhiepiscopul subliniaza importanța Invierii nu doar ca moment de sarbatoare, ci ca o transformare continua care aduce pace, sanatate și iubire intre oameni.