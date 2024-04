Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de prieteni potrivit, un comportament adecvat la școala și consecințele consumului de substanțe interzise – sunt doar trei dintre aspectele aduse in discuție de jandarmii dambovițeni pe timpul unei acțiuni informativ-preventive ce a avut loc la Liceul Teoretic “I.C. Vissarion” din orașul Titu.…

- Perioada adolescenței este o provocare pentru toți parinții The post PERIOADA ADOLESCENȚEI Strategii esențiale pentru construirea unei relații sanatoase cu adolescentul tau first appeared on Informatia Zilei .

- 1. Aspiratorul robot cu spalare Aspiratoarele robot cu spalare ne ajuta sa automatizam si sa simplificam procesul de curatenie in casa. Acestea pot fi programate sa curete in mod autonom diverse suprafete, inclusiv podele si covoare, fara interventia noastra directa. Pentru a alege cel mai bun aspirator…

- Abordarea examenului de Bacalaureat necesita o strategie de invațare eficienta, adaptata la obiectivele personale și la structura examenului. Eficientizarea procesului de invațare nu doar ca imbunatațește performanța la examen, dar și reduce stresul și anxietatea asociate cu aceasta perioada. Utilizarea…

- Lipsa elevilor ii lasa fara catedra pe mai mulți profesori din Gorj in urmatorul an școlar, scrie Gazeta de sud. De la an la an dispar clase, pentru ca nu mai vin elevi din urma. The post AN ȘCOLAR Lipsa elevilor ii lasa fara catedra pe mai mulți profesori din Gorj first appeared on Informatia Zilei…

- Efectivul salariatilor din judetul Dambovita la sfarsitul lunii noiembrie, ultima analizata din punct de vedere statistic, a fost de 91542 persoane, aproximativ la același nivel ca și cel inregistrat in luna octombrie 2023 și in creștere cu 0,2% raportat la luna noiembrie 2022. Aceștia au realizat…

- Ca cetațean strain ce locuiești legal pe teritoriul Romaniei, trebuie sa știi ca ai atat drepturi, cat și obligații. Viza ta de munca iți ofera drept de ședere pe perioada contractului de munca. Ai dreptul la un program de munca care sa includa doua zile de odihna. Daca lucrezi in ture de 12 […]…

- A aduce o pisica in viața ta inseamna mai mult decat a avea un animal de companie; inseamna sa iți asumi responsabilitatea de a-i oferi un mediu care sa-i satisfaca nevoile complexe. Ingrijirea corecta a unei pisici nu se limiteaza la alimentație și afecțiune. Crearea unui spațiu de viața care sa respecte…