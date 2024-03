Trei electrocasnice esentiale pentru automatizarea si simplificarea activitatilor casnice

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru savarsirea mai multor infractiuni, intr-un dosar al DIICOT de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede. Conform unui comunicat al DIICOT, investigatiile vizeaza savarsirea infractiunilor de constituirea…

- Un rol important revine informarii si instruirii cetatenilor. ISU ”Basarab I” Dambovița reaminteste cetatenilor urmatoarele reguli simple de autoprotecție pe care este bine sa ni le reamintim pentru ca ne pot salva viața. Daca sunteți in interiorul unei cladiri: ✔ nu incercati sa iesiți afara si nu…

- Ca cetațean strain ce locuiești legal pe teritoriul Romaniei, trebuie sa știi ca ai atat drepturi, cat și obligații. Viza ta de munca iți ofera drept de ședere pe perioada contractului de munca. Ai dreptul la un program de munca care sa includa doua zile de odihna. Daca lucrezi in ture de 12 […]…

- Datele comunicate de Camera de Comerț a Romaniei și prelucrate de INS confirma trendul negativ al activitaților de comerț exterior la nivelul Județului Dimbovița, in primele trei trimestre ale anului trecut. In perioada 01.I-30.IX.2023, in judetul nostru, conform estimarilor INS, exporturile FOB au…

- Din cercetari a reieșit faptul ca persoanele cercetate ar fi determinat mai multe femei sa practice prostituția, cu scopul de a dobandi foloase patrimoniale in propriul interes. Activitatea infractionala s-ar fi desfasurat pe teritoriul mai multor state din spatiul european. Ulterior, din veniturile…

- Recomandam ca deplasarile catre statiunea de interes național Peștera-Padina sa se realizeze cu autovehicule echipate corespunzator sezonului rece. Se va circula cu atentie sporita in zonele cu drum ingustat. Va rugam sa respectați cu strictețe semnificațiile indicatoarelor rutiere de informare, semnalizare…

- Sfaturi esențiale pentru a achiziționa o mașina second hand de incredere. Cumpararea unei mașini second hand poate fi o modalitate excelenta de a obține un vehicul de calitate la un preț accesibil. Totuși, este esențial sa abordezi aceasta achiziție cu atenție și sa fii informat pentru a evita eventualele…

- Un inginer Tesla a fost atacat de un robot la fabrica Giga Texas a companiei, situata in apropiere de Austin. Doi martori au privit cum colegul lor a fost victima unei mașini proiectate pentru a apuca și muta piese proaspat turnate de aluminiu destinate autoturismelor Tesla, scrie adevarul.ro .