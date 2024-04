Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, cu sprijinul luptatorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale și jandarmilor, au descins la domiciliul a trei barbați, cu varste cuprinse intre 17 și 28…

- Trei tineri au fost reținuți pentru distrugere și tulburarea liniștii publice, de polițiștii din Balș, județul Olt. Pe 24 martie, polițiștii din Balș au fost sesizați, prin apel 112, de catre un tanar din localitate, ca mai multe persoane care aveau asupra lor arme albe ar fi incercat sa patrunda in…

- In urma cercetarilor efectuate și a probelor administrate de polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, fața de doi barbați de 29 și 53 de ani, din comuna Branești și Pucioasa, a fost dispusa masura…

- Fostul jucator al formației din Giulești, acum președintele acesteia, Daniel Niculaea, fost ridicat de forțele de ordine in decursul dimineții de joi și dus la audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul București, intr-un dosar care privește constituirea unui grup infracțional organizat, distrugere…

- La data de 10 martie 2024, polițiștii de investigații criminale din Sebeș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de doi barbați de 39 și 36 de ani, care sunt banuiți de savarșirea infracțiunilor de distrugere, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. In sarcina acestora s-a reținut…

- In aceasta saptamana, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Berca au reținut un minor de 16 ani, din Vernești, sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe.Din cercetari a reiesit ca, in cursul aceleiasi zile, tanarul ar fi provocat…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, fața de un barbat de 53 de ani, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. Acesta este banuit ca, in seara de 30 ianuarie…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 11 Poliție Rurala Pucioasa, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Pucioasa, fața de doi barbați de 20 și 27 de ani, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța. Cei doi sunt…