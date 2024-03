Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru savarsirea mai multor infractiuni, intr-un dosar al DIICOT de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al DIICOT, investigatiile vizeaza savarsirea infractiunilor…

- Doua persoane au fost arestate preventiv sub acuzatia de trafic de droguri de risc si complicitate la introducerea in tara de droguri de risc, fara drept, dupa ce au fost prinse in flagrant in timp ce ridicau colete trimise din Spania si care contineau stupefiante. Procurorii au descoperit, in coletele…

- Trei persoane au fost arestate preventiv de Tribunalul Bihor pentru trafic de droguri, dupa ce procurorii au descoperit la perchezitii o cultura indoor de canabis, a informat, sambata, DIICOT, potrivit agerpres.ro. Potrivit unui comunicat de presa, miercuri si joi, procurorii Directiei de Investigare…

- Doua persoane au fost arestate preventiv dupa ce au au inițiat și dezvoltat, intr-o comuna din județul Buzau, o cultura de canabis indoor destinata comercializarii. Procurorii ridicat sute de plante aflate in diferite stadii de evoluție, precum și instalația necesara intreținerii culturii. „La data…

- Cinci suspecți au fost arestați preventiv in urma descoperirii unei clinici medicale din București care falsifica fișe medicale pentru șoferi care voiau sa obțina sau sa-și reinnoiasca permisul de conducere auto, potrivit Libertatea.

- Cinci persoane au fost arestate preventiv, dupa ce ar fi falsificat semnaturile medicilor de specialitate de pe fise necesare pentru obtinerea sau reinnoirea permisului de conducere auto, a informat, vineri, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.

- Trei persoane arestate pentru trafic de droguri, dupa ce au fost prinse in flagrant la Alba Iulia. Acțiune DIICOT Oradea Trei persoane au fost arestate pentru trafic de droguri, dupa ce au fost prinse in flagrant la Alba Iulia. Vindeau 160 de grame de droguri de mare risc. Potrivit DIICOT, in 12 ianuarie,…

- Doua persoane banuite de camata si spalare de bani au fost arestate preventiv, iar alta a fost pusa sub control judiciar in urma unei actiuni de combatere a acestor infractiuni, coordonata de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna. Potrivit Inspectoratului Judetean de…