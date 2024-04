Nicolae Giugea, candidatul PNL la primăria Craiovei Deputatul Nicolae Giugea si-a depus, sambata, candidatura pentru functia de primar al municipiului Craiova din partea PNL. Nicolae Giugea a afirmat ca 10.000 de craioveni au semnat pentru candidatura sa, subliniind ca este pregatit pentru o campanie electorala dificila. „10.000 de craioveni au semnat pentru candidatura mea si a colegilor mei care se afla pe […] The post Nicolae Giugea, candidatul PNL la primaria Craiovei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Nicolae Giugea si-a depus, sambata, candidatura pentru functia de primar al municipiului Craiova din partea PNL.Giugea a afirmat ca 10.000 de craioveni au semnat pentru candidatura sa, subliniind ca este pregatit pentru o campanie electorala dificila."10.

- Biroul Organizației Cugir a PSD a hotarat in unanimitate, propunerea de candidat la fotoliul de primar al orașului Cugir a lui Andrei Sarmașan. Andrei Sarmașan s-a nascut in orașul Cugir, are 37 de ani, este casatorit și este tatal unei feițe de 6 ani. A absolvit Universitatea „1 Decembrie 1918 Alba…

- PSD Argeș a demonstrat sambata, 20 aprilie, forța unei echipe de succes pentru argeșeni. In prezența a peste 800 de delegați, a conducerii Guvernului și a PSD a avut loc lansarea candidaturii președintelui PSD Argeș, Ion Minzina, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Argeș și a prim-vicepreședintelui…

- Cristian Popescu Piedone nu il slabește deloc pe Nicușor Dan. Cei doi sunt contracandidați la Primaria Generala, iar Piedone vine acum cu noi ironii la adresa actualului edil al Bucureștilor. Candidatul la Primaria Generala Cristian Popescu Piedone l-a atacat din nou pe Nicușor Dan , printr-o postare…

- Candidatul PSD si PNL pentru Primaria generala a Capitalei, Catalin Cirstoiu, neaga informatiile conform carora s-ar retrage din cursa electorala, spunand ca a intrat in competitia electorala pentru a castiga. „Ca sa fac ordine si in haosul zilei: nu, nu exista niciun fel de posibilitate, discutie,…

- Premierul Marcel Ciolacu a recunoscut ca ii este jena sa mai vorbeasca despre spitalele regionale, dupa ce atația politicieni și-au facut campanie pe acest subiect, insa spune ca de data aceasta sunt bani, iar lucrarile chiar vor incepe. Așadar se pare ca Romania chiar va avea spitale noi, dupa zeci…

- Mircea Geoana ocupa primul loc la popularitate in randul candidaților la prezidențiale. Candidatura sa inca nu s-a oficializat . Șeful Statului Major al Armatei, Vlad Gheorghița, a emis recent un avertisment cu privire la necesitatea pregatirii populației pentru eventuale conflicte, in special in contextul…

- Incepand cu luna ianuarie 2024, pretul pe care craiovenii il vor plati pentru incalzirea locuintelor va fi mai mare. Cresterea este una semnificativa de peste 60%. Daca pana in decembrie 2023 tariful platit de populatie pe gigacalorie era de 323,62 de lei fara TVA, incepand cu 1 ianuarie 2024 tariful…