George Tuța, candidatul susținut de aliana PSD-PNL, și-a depus duminica candidatura pentru Primaria Sectorului 1, in aplauzele colegilor de partid și susținut de Sebastian Burduja, candidatul PSD pentru Primaria Capitalei. Principalele declarații George Tuța: „Mi-am ghidat cariera pe baza unor principii solide. Imi place sa ma bazez pe argumente reale, nu pe lozinci. Aceste valori […] The post George Tuța și-a depus candidatura pentru Primaria Sectorului 1. ”Imi place sa ma bazez pe argumente, nu pe lozinci” appeared first on Puterea.ro .