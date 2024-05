Farul – „U“ Craiova 3-3 | Ce revenire! Mitriță a „reparat“ jocul și a salvat imaginea Universitatea Craiova a remizat, scor 3-3, dupa o partida nebuna susținuta luni seara, la Ovidiu, in fața formației Farul Constanța. Confruntarea a contat pentru etapa a 9-a, penultima din play-off-ul Superligii. In prima repriza, alb-albaștrii au etalat un fotbal sarac, previzibil, cu multe greșeli pe partea lui Vladoiu și cu cateva intervenții remarcabile in dreptul lui Laurențiu Popescu. In plan ofensiv, nimic. La reluare, oltenii au ținut mai mult de minge și au devenit periculoși din minutul 70. Mitrița, Markovic și Bana au pus in pericol poarta adversa și Știința a obținut un rezultat bun,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

