- Trei persoane au fost reținute de polițiștii din Capitala dupa ce ar fi postat pe rețele de socializare anunțuri cu privire de obținerea unor permise de conducere. Prejudiciul stabilit de polițiști in acest caz se ridica la peste 130.000 de lei.

- Allen Coliban, primarul exmatriculat de la Facultatea de Calculatoare din București, care se mandrește cu o diploma de management, ne mai aduce inca o dovada (de parca ar mai fi fost nevoie) de incompetența! Cu exact doua luni inainte de alegerile locale, Primaria Capitalei, condusa de Nicușor Dan,…

- Politistii au retinut 12 permise de conducere in Capitala, in urma unei actiuni desfasurate in noaptea de sambata spre duminica. De asemenea, ei au dat amenzi de 35.000 de lei si au descoperit doi soferi care erau sub influenta drogurilor.

- Politistii din Capitala au retinut, in urma controalelor facute in noaptea de sambata spre duminica, 18 permise de conducere reținute, au constatat 6 infractiuni la regimul rutier si au dat aproape 50 de amenzi in valoare de peste 43.000 de lei, conform news.ro. ”In noaptea de 16/17 Martie a.c., politistii…

- Un magazin din Sacele a fost amendat și inchis 30 de zile, pentru ca vindea țigari minorilor. Un magazin din Sacele s-a ales cu suspendarea activitații și o amenda de 10.000 de lei pentru ca vindea țigari minorilor . Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sacele au sancționat contravențional și…

- Politistii de la Sectia 19 au primit, in februarie, plangerile a trei persoane cu privire la furtul mai multor bunuri de valoare din locuinte situate in Sectorul 5 .In urma cercetarilor, oamenii legii au stabilit ca principalii suspecti in aceste cazuri sunt doi barbati, ambii de 56 de ani. Cei doi…

- Polițiștii și procurorii DNA fac miercuri 22 de percheziții in Capitala la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme, intr-un dosar in care exista suspiciunea ca mai multe imobile au fost insușite ilegal de la persoane decedate. Prejudiciul creat moștenitorilor depașește 1,3 milioane de lei.…

- Sindicatul polițiștilor din Buzau atrage atenția asupra unor probleme grave in ceea ce privește dotarea și funcționarea Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, relateaza Ziare.com.Conform informațiilor furnizate de Sidepol, intr-o postare pe Facebook, vechile masini de scris au fost reactivate recent,…