De 20 de ani votează același primar, în ciuda lipsurilor enorme. Comuna nu are apă, canalizare sau asfalt Un primar din Gorj a fost ales din nou de consateni, deși nu a facut prea multe pentru comuna de care este responsabil. Localitatea nu are apa curenta, canalizare sau asfalt, dar oamenii inca au incredere in edil și i-au mai asigurat inca patru ani de conducere. Același primar, nicio schimbare In multe localitați din […] The post De 20 de ani voteaza același primar, in ciuda lipsurilor enorme. Comuna nu are apa, canalizare sau asfalt appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii dintr-o comuna din Apuseni sunt pe punctul de a merge din nou la vot, deoarece ambii candidați la primarie au primit din partea lor același numar de voturi: 345. Acesta este rezultatul in urma numararii și renumerarii buletinelor de vot, ceea ce dovedește ca fiecare vot este important, așa…

- „Puterea noastra sta in unitate și incredere reciproca. Movila Banului este o comunitate diversa, plina de potențial și energie, iar acum, mai mult ca niciodata, avem oportunitatea de a construi un viitor mai bun pentru toți. Voi ramane in continuare un primar dedicat, deschis dialogului, dispus sa…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, ca proiectul "Construire cabane pentru servicii turistice in comuna Deda, sat Bistra Mureșului, județul Mureș propus a fi amplasat in localitatea Bistra Mureșului, fara numar, comuna Deda, nu se supune evaluarii…

- Cei care locuiesc in zona Garii din Cluj-Napoca au ajuns la capatul puterilor. Deși au sesizat problema oamenilor care fac dezastru langa locuințele lor, autoritațile nu au reușit sa rezolve prea multe se pare. In ultimele luni, clujenii au reclamat de zeci de ori ca locul s-a transformat intr-un adevarat…

- Rețea de canalizare in Dumitra și zona industriala din Santimbru: Proiectul a primit unda verde din partea APM Alba Rețea de canalizare in Dumitra și zona industriala din Santimbru: Proiectul a primit unda verde din partea APM Alba Proiectul „Construire rețea de canalizare in localitatea Dumitra, comuna…

- Pe 9 iunie, se face schimbarea la Moțaieni: Comuna are șansa de a renaște in frunte cu un primar de perspectiva, Ana Maria Obagiu. Echipa PSD Moțaieni in frunte cu Ana Maria Obagiu, este plina de entuziasm și optimism, hotarata sa schimbe comuna Moțaieni. Se remarca determinarea de a aduce administrația…

- Primarul Constantin Sava din comuna Hemeiuș a depus, ieri, un nou proiect in cadrul Administrației Fondului de Mediu. Cu doar cateva minute inainte de epuizarea fondurilor, Sava a reușit sa inscrie dosarul pentru extinderea rețelelor de apa și canalizare in localitate. Proiectul vizeaza extinderea rețelelor…

- Mihai și Marcel Apostu, doi frați din comuna Pogonești, județul Vaslui, nu au vrut sa se susțina reciproc, pe modelul coaliției de la București, și candideaza amandoi pentru funcția de primar. Unul e de la PSD, iar celalalt de la PNL, potrivit Digi 24. Cei doi au declarat, pentru Vremea Noua, ca – din…