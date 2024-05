Stiri pe aceeasi tema

- Erika Isac, artista extrem de cunoscuta dupa ce a semnalat riscurile asupra femeilor, prezinta acum un serviciu de localizare online, dedicat siguranței femeilor. Serviciul #GETHOMESAFE este gratuit și este disponibil pe WhatsApp (Business Account). Serviciul este lansat de Erica Isac in colaborare…

- La fel ca ”Macarena”, piesa lansata vinerea trecuta de Erika Isac, ”Femei in Parlament”, a imparțit internetul romanesc in doua. Cei care au ascultat noua melodie a traperiței (care face trimitere la reprezentarea scazuta a femeilor in funcții de conducere) au dezbatut in general daca in Romania ar…

- Erika Isac se bucura de un succes formidabil datorita pieselor„Macarena” și „Femei in Parlament”. Tanara de 24 de ani a absolvit cursurile Școlii Populare de Arte și Meserii Constanța, secția Canto -muzica ușoara, dar și cursurile secției de actorie din cadrul aceleiași școli. La TV a aparut pentru…

- Alegerea artistei pentru acest eveniment aparține chiar elevilor instituției. Insa parinții sunt impotriva din caua limbajului vulgar folosit de artista in piesele ei.Un parinte chiar a postat pe Facebook un mesaj in acest sens, iar discuțiile au continuat in mediul online.In timp ce o parte dintre…

- Dupa succesul piesei ,,Macarena”, Erika Isac revine cu o noua piesa cu mesaj puternic – ,,Femei in Parlament”, de data aceasta vorbind despre nevoia de a avea mai multe femei la putere, despre cum abuzurile nu sunt luate in serios, despre stereotipuri legate de femei și despre nevoia de educație. …

