Stiri pe aceeasi tema

- Erika Isac a anunțat, joi, seara pe rețelele sociale ca a lansat platforma #GETHOMESAFE, in parteneriat cu firma de paza SSG. Acesta este primul serviciu de securitate gratuit pentru protecția femeilor. ”Am creat aceasta platforma prin care femeile sa se simta in siguranța de fiecare data cand ies in…

- Fata, hai ca-ți dau locație live, in caz de-orice Dupa ce Erika Isac și-a strigat cauza in piese precum “Macarena” și “Femei in Parlament”, dar și in intervențiile sale publice, artista lanseaza, in colaborare cu SSG Security, #GETHOMESAFE. Acest serviciu gratuit, disponibil pe WhatsApp (Business Account),…

- Erika Isac, artista extrem de cunoscuta dupa ce a semnalat riscurile asupra femeilor, prezinta acum un serviciu de localizare online, dedicat siguranței femeilor. Serviciul #GETHOMESAFE este gratuit și este disponibil pe WhatsApp (Business Account). Serviciul este lansat de Erica Isac in colaborare…

- La fel ca ”Macarena”, piesa lansata vinerea trecuta de Erika Isac, ”Femei in Parlament”, a imparțit internetul romanesc in doua. Cei care au ascultat noua melodie a traperiței (care face trimitere la reprezentarea scazuta a femeilor in funcții de conducere) au dezbatut in general daca in Romania ar…

- Am așteptat sute de ani pentru legea anti-viol/ Ca daca nu sufera fiica ta, trecem pe protocol Dupa succesul piesei ,,Macarena”, Erika Isac revine cu o noua piesa cu mesaj puternic – ,,Femei in Parlament”, de data aceasta vorbind despre nevoia de a avea mai multe femei la putere, despre cum abuzurile…

- Dupa „Macarena” și „Femei in Parlament”, Erika Isac urmeaza sa dea un tun cu Delia Continue reading Dupa „Macarena” și „Femei in Parlament”, Erika Isac urmeaza sa dea un tun cu Delia at Tabu.