Dumitraşcu la „Euro“ Campion mondial, anul trecut, cu Naționala Romaniei la minifotbal și actualmente proaspat campion județean cu Chedra Tax, evoluțiile lui Gabriel Dumitrașcu nu aveau cum sa ramana fara urmari, astfel ca el va face parte din lotul echipei Romaniei la Euro 2024. Lotul Naționalei Romaniei la minifotbal pentru Euro 2024: 1. Daniel Constantinescu (24 ani) – Tazmannschaft București 2. Dragoș Nițu (29 ani) – Sam Vig CCM Bistrița 3. Ionuț Neacșa (35 ani) – Nova Vita Targu Mureș 4. Mircea Popa (36 ani) – Extratereștrii Bistrița 5. Marius Balogh (24 ani) – Grand Hill & Ony Oradea 6. Gabriel Dumitrașcu (23… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

