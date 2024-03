Stiri pe aceeasi tema

U Cluj a remizat la Voluntari, scor 0-0, in ultima runda a sezonului regular, și a ratat dramatic calificarea in play-off-ul Superligii. Alexandru Chipciu (34 de ani) a comentat eșecul. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut ultimele doua locuri din play-off, la capatul a cinci meciuri pasionante.

- Sepsi Sf. Gheorghe s-a impus pe terenul Petrolului, scor 2-1, și a obținut ultimul loc de play-off in Superliga. Reușita calificarii a venit in minutul 90+2, de la Gabriel Debeljuh. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut ultimele doua locuri din play-off, la capatul a cinci meciuri pasionante. Cele…

U Cluj a remizat la Voluntari, scor 0-0, in ultima runda a sezonului regular, și a ratat dramatic calificarea in play-off-ul Superligii. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut ultimele doua locuri din play-off, la capatul a cinci meciuri pasionante. Cele doua se alatura deja calificatelor FCSB, Rapid,

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal ( LPF ) au anuntat cei mai buni jucatori din runda 26 din Superliga. Iata care au fost fotbalistii evidentiati: Petrolul Ploiesti – Politehnica Iasi 2-1, Alexandru Musi (Petrolul);Rapid – AFC Hermannstadt 2-0, Albion Rrahmani (Rapid);FC Voluntari…

- Oțelul Galați și Petrolul Ploiești au remizat, scor 0-0, in partida susținuta sambata seara, in Moldova, contand pentru etapa 23 a Superligii. In etapa viitoare, Oțelul va juca la Rapid (3 februarie, ora 20.00). In tot acest timp, Petrolul va evolua la Ploiști contra echipei CFR Cluj (3 februarie, ora…

- Universitatea Craiova a susținut astazi conferința de presa a derbiului cu FCSB, din etapa 23 a Superligii. Disputa este programata duminica, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Din tabara Științei au fost prezenți antrenorul Ivaylo Petev și atacantul Alex Mitrița. Ambii au declarat ca au…

- Sezonul de toamna s-a incheiat previzibil, cu FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Rapid, Sepsi Sf. Gheorghe și Farul Constanța pe locuri de play off. Fara mari accidente, aceasta ar fi ordinea și la finalul sezonului regulat.