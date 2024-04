Unde vedem Isus din Nazareth de Paște 2024! Unde vedem Isus din Nazareth de Paște 2024! Finalul capodoperei biblice a lui Zeffirelli va fi legat de Slujba de Inviere An de an, in Saptamana Mare, avem la televizor ministerialul de șase ore și jumatate Isus din Nazareth, filmul vieții lui Isus. Pana in sambata dinainte de Paște, creștinii marcheaza Saptamana Patrimilor iar capodopera ce evoca viața, moartea și Invierea Mantuitorului este nelipsita de pe micile ecrane. Structurat pe mai multe parți, Isus din Nazareth , filmul lui lui Franco Zeffirelli va fi difuzat de Pro TV incepand cu miercuri, 1 mai (de la ora 00.15). Partea a doua a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

