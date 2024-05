Stiri pe aceeasi tema

- Recunoscuta pentru show-urile pe care le face in timpul concertelor și pentru dansurile și coregrafiile incredibile, Andreea Balan s-a facut de ras recent atat in mediul virtual, cat și in lumea reala. Din cate se pare, celebra artista a susținut un concert intr-o localitate din județul Constanța, insa…

- Pe strada Baba Novac din Constanta, portiunea dintre Aurel Vlaicu si zona Kamsas Primo, sunt momente in care abia poti respira Aerul este extrem de poluat, iar de vina sunt lucrarile, care dureaza de prea mult timp si unde nu se respecta prevederile legale in ceea ce priveste prevenirea dispersiei particulelor…

- O pensiune P 1E si foisor si piscina va fi construita in comuna Corbu, satul Vadu, intravilan, strada Pescarilor nr. 32. Investitorul este VSI Invest Construct SRL, cu sediul in judetul Cluj. VSI Invest Construct SRL investeste in comuna Corbu, satul Vadu. Firma a solicitat de la APM Constanta emiterea…

- Politistii IPJ Constanta au intocmit un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor unui barbat ce avea permisul de arma expirat. Potrivit IPJ Constanta, la data de 27 martie a.c, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Infractionalitatii de Mediu au depistat un barbat,…

- Infrastructura rutiera din localitatea Razoarele, comuna Oltina va fi modernizata, prin asfaltarea strazii Pelinului, cu lungimea totala de 160 metri. Valoarea totala a investitiei este de 427.086 lei.Primaria Oltina a solicitat de la APM Constanta acord de mediu pentru proiectul "Asfaltare strada Pelinului,…

- La data de 23 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Infractionalitatii de Mediu au desfasurat o actiune de verificare a legalitatii detinerii unor categorii de arme, potrivit IPJ Constanta. Cu aceasta ocazie, au fost verificati la domiciliu noua detinatori de arme. Conform sursei…

- Postul Paștelui este unul dintre cele mai mari posturi, dar și cel mai aspru din punct de vedere alimentar. Medicii recomanda postul persoanelor carora sanatatea le permite, intrucat poate aduce beneficii asupra organismului.