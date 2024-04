Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, cu ocazia unei vizite in judetul Vaslui, ca nu stie daca va candida pentru functia de presedinte al Romaniei, informeaza Agerpres.roEl a afirmat ca va vorbi despre acest lucru dupa data de 10 iunie.Facem politica pentru Romania, pentru romani si…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca PNL este obligat sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale, deoarece este un partid istoric, cu bazon. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a vorbit despre alegerile prezidențiale. Liberalul a spus ca PNL este obligat sa aiba un candidat…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj, atat partenerilor politici și de guvernare cat și alegatorilor, prin care le spune ca soluția politica pentru Romania in urmatorii ani este o alianța PSD-PNL. „Daca se va ajunge la un acord politic este posibil și acest scenariu (candidat comun la prezidențiale…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre candidatura sa la alegerile prezidențiale 2024. Va candida intr-adevar actualul premier? Aflat la Iași, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a declarat sambata ca inca nu a decis daca va candida la alegerile prezidențiale. Acesta a vorbit despre nevoia unei stabilitați…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca „nu exista nicio paralela” intre devansarea alegerilor prezidențiale și o eventuala candidatura a președintelui Klaus Iohannis pentru funcția de secretar general al NATO. Scrutinul pentru alegerea președintelui a fost mutat cu doua luni inainte pentru ca luna…

- Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, 13 februarie, la Prima News, ca si-a depus candidatura pentru alegerile europarlamentare și așteapta decizia PSD Bucuresti. „De ce o fac? Pentru ca eu consider ca am suficienta experienta si in administratie si in relatiile internationale”, a…

- Actorul Dan Puric a facut un anunț șoc, la finalul spectacolului ”Votați, ma”, susținut pe scena teatrului Luceafarul. El a anunțat ca va candida la alegerile prezidențiale susținut de AUR. Actorul a vorbit despre situația politica din Romania, despre actualii actori politici in frunte cu președintele…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Satu Mare, ca PSD nu face o alianta electorala pentru "a omori pe cineva" si ca se poate discuta despre o alianta electorala, daca exista un scop clar, conform Agerpres."Cel mai mare partid din Romania este PSD. Daca este bine sa ne unim cu…