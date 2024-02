In ultima perioada, Laura Codruța Kovesi pare sa faca pași hotarați in direcția unei posibile candidaturi la alegerile prezidențiale din Romania. Totuși, aceasta evoluție este insoțita de controverse și speculații, iar recentele acțiuni ale Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au alimentat speculații cu privire la un presupus sprijin din partea instituției pentru o viitoare candidatura a fostei șefe a DNA. Sociologul Vasile Dincu aduce o perspectiva critica asupra acestui scenariu, sugerand ca acțiunile actuale ale DNA nu se compara cu cele din perioada in care Kovesi era la conducerea instituției.…