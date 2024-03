Marcel Ciolacu, despre candidatura sa la alegerile prezidențiale 2024: ”Îmi doresc un președinte care să construiască” Marcel Ciolacu a vorbit despre candidatura sa la alegerile prezidențiale 2024. Va candida intr-adevar actualul premier? Aflat la Iași, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a declarat sambata ca inca nu a decis daca va candida la alegerile prezidențiale. Acesta a vorbit despre nevoia unei stabilitați politice in Romania. „Nu stiu daca voi candida la presedintie. Nu am hotarat acest lucru. Cred ca in primul si primul rand trebuie sa hotarasc cu colegii mei, dar si cu mine insumi. Dar ce imi doresc, imi doresc un presedinte care sa construiasca. Am pierdut prea mult timp certandu-ne”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

