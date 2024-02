Stiri pe aceeasi tema

- 28.02.2024COMUNICAT DE PRESA Premierul Marcel Ciolacu: Prin semnarea contractelor de construire a spitalelor regionale de urgenta Iasi si Cluj indeplinim o promisiune facuta de clasa politica de mai bine de 15 ani Contractele de executie pentru constructia spitalelor regionale de urgenta din Iasi si…

- „Fermierii romani trebuie sprijiniti! Ministrii sau comisari, plecam cu totii acasa, daca nu ii sustinem! Am fost in Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde asa cum am promis, am pus pe masa mandatul primit de la fermierii romani!”, a scris Florin Barbu, marti pe Facebook. Ministrul Agriculturii a precizat…