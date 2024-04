Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 25 aprilie, Comisia Europeana a publicat cel mai recent raport lunar privind comerțul care arata evoluția in ianuarie 2024 a importurilor și a exporturilor de produse agroalimentare din UE. Conform principalelor constatari ale raportului, comerțul agroalimentar al UE a inregistrat o creștere…

- Statele Unite(SUA) sunt pregatite sa sanctioneze bancile si companiile chineze, precum si conducerea Beijingului, daca vor ajuta fortele armate ale Rusiei in invadarea Ucrainei, a declarat luni secretarul de Trezorerie al SUA, Janet Yellen, potrivit universul.net. ”Suntem pregatiti sa actionam daca…

- Noul feed implemetat in Europa funcțioenaza deja in Statele Unite și ar fi contribuit la o creștere cu 24% a conținutului din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii la nivel global de la lansare, potrivit unui comunicat TikTok.Persoanele sub 18 ani vor avea feed-ul educațional activat…

- In 2023, 867 000 de tone de ciocolata și batoane de ciocolata au fost exportate de membrii UE in țari din afara UE (extra-UE), arata datele Eurostat. Acest lucru marcheaza o creștere de 2% fața de 2022 (852 000 de tone) și o creștere de 35% fața de 2013 (643 000 de tone). Principalii exportatori de…

- Importurile europene au crescut cu 94% intre 2019 si 2023 comparativ cu perioada 2014-2018, a precizat Institutul International de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) intr-un comunicat. Ucraina a fost al patrulea cel mai mare importator din lume intre 2019 si 2023, dupa ce cel putin 30 de…

- In 2022, țarile UE au produs 4,8 milioane de perechi de schiuri și snowboard-uri, ceea ce reprezinta o creștere de 37% in comparație cu anul 2021. Aproape jumatate din aceste articole (2,2 milioane; 45%) au fost produse in Austria, potrivit Eurostat. Activitațile de schi au fost grav afectate de pandemie,…

- Mai mulți apicultori din Salaj au anunțat lansarea unor proiecte comune, pentru a-și consolida poziția pe piața interna, o piața lovita in plin de importurile masive de produse apicole din China și Ucraina. Cosmin Meseșan, un important apicultor din localitatea Jac, ne-a declarat ca pe piața romanesca…

- Suspendarea taxelor la import si a contingentelor pentru exporturile ucrainene catre UE va fi prelungita cu inca un an, Comisia Europeana avansand astazi o propunere in acest sens. In acelasi timp se va avea in vedere consolidarea protectiei produselor agricole sensibile din Uniunea Europeana, se arata…