- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu si seful CIA, William Burns, au discutat miercuri la Ierusalim despre o posibila 'pauza' in operatiunile militare in sudul Fasiei Gaza in schimbul eliberarii de ostatici, a indicat pentru AFP un responsabil israelian.

- Seful serviciilor de informatii americane, William Burns, este asteptat sa se intalneasca la Doha cu premierul Qatarului pentru a discuta despre negocieri indirecte intre Israel si Hamas, informeaza AFP, care citeaza o sursa apropiata discutiilor, transmite Agerpres.Potrivit sursei AFP, Burns se afla…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a avertizat marti impotriva unei ofensive militare israeliene la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, care ar reprezenta, in opinia sa, o "escaladare intolerabila", relateaza AFP, citata de Agerpres. "Un asalt militar asupra Rafah ar constitui o escaladare intolerabila,…

- Un oficial Hamas a declarat luni, 8 aprilie, ca nu s-a inregistrat niciun progres in cadrul discuțiilor de la Cairo privind incetarea focului in razboiul din Fașia Gaza, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat ca s-a stabilit data invaziei militare din orașul Rafah, ultimul refugiu din…

- Israelul a inceput luni dimineața retragerea trupelor din sudul Fașiei Gaza, transmite Sky News. O singura brigada, Brigada Nahal, a ramas in Khan Younis și este insarcinata cu securizarea coridorului Netzarim, care imparte Fașia Gaza, potrivit The Times of Israel. Știrea vine pe fondul negocierilor…

- Forțele israeliene vor extinde operațiunile militare terestre in orașul Rafah, de la frontiera cu Egiptul, daca ostaticii deținuți de Hamas nu vor fi eliberați pana la Ramadan, luna sfanta pentru musulmani care incepe la data de 10 martie, a declarat duminica Benny Gantz mambru al cabinetului de razboi,…

- Armata israeliana trebuie sa-si desfasoare operatiunea militara in orasul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, unde aproximativ 1,4 milioane de palestinieni s-au refugiat și locuiesc inghesuiti, intrucat in caz contrar Israelul "va pierde razboiul" impotriva Hamas, a susținut sambata seara premierul Benjamin…

- Cairo a informat Israelul ca va suspenda Acordurile de la Camp David, care in anul 1979 au pus capat indelungatelor conflicte dintre cele doua tari, daca statul evreu ii va forta, printr-o ofensiva militara, pe palestinienii din Fasia Gaza sa treaca granita in Egipt, scrie luni, 12 februarie, agentia…