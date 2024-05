Se schimbă CNP-urile în România Romanii au CNP-uri noi. Din cele 13 cifre ale codului numeric personal, s-au modificat cele care se refera la locul nasterii. O fetita din Buftea, nascuta saptamana trecuta, este prima care a primit un astfel de cod. Foarte important insa: codurile existente nu se schimba. Buletinele electronice, fie ele cu CIP sau nu, sunt urmatoarele pe lista in procesul de digitalizare a documentelor de stare civila. Noile CNP-uri au fost emise saptamana trecuta, o data ce registrele de stare civila au intrat in epoca digitalizarii. Codul Numeric Personal este alcatuit din 13 cifre, structurate in trei parți:… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se schimba CNP-urile din buletinele romanilor: Cum vor fi generate noile coduri numerice personale Se schimba CNP-urile din buletinele romanilor: Cum vor fi generate noile coduri numerice personale Operaționalizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila se va schimba…

- Se schimba CNP-ul din buletinele romanilor! Operaționalizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila (SIIASC) va aduce modificari importante asupra modului in care este generat Codul Numeric Personal (CNP) al romanilor. Cum vor arata noile coduri personale Cum va fi modificat…

- Carțile de identitate electronice sunt la un pas de a fi implementate in Romania. Catalin Giulescu, directorul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de date a explicat ca, foarte curand, romanii nu vor mai fi nevoiți sa prezinte certificatele de naștere sau de casatorie la nicio…

- Romania se indreapta cu pași hotarați catre eliminarea birocrației și modernizarea sistemului de documentare, aducand in prim plan era documentelor digitale. Potrivit lui Catalin Giulescu, directorul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, București va avea, in acest…

- Carți de identitate electronice. Nu mai este mult pana cand vom avea astfel de acte de identitate. Acum se emit la Cluj, dar autoritațile promit ca in cateva luni vor fi emise și in București. Inaintea acestora locuitorii din Capitala vor avea acces la noile certificate de naștere și de casatorie electronice.…

- Asociația Prosumatorilor și a Comunitaților de Energie din Romania acuza Guvernul și Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) ca, in ciuda negarilor lor publice, se pregatește deja impunerea unei „taxe pe soare”. Totul a pornit de la conditia pentru a deveni prosumator: sa te racordezi…

- Ambasadoarea SUA la Bucuresti Kathleen Kavalec a afirmat, vineri, ca Guvernul Romaniei si partenerii din societatea civila merita o apreciere speciala pentru angajamentul lor continuu fata de protectia si asistenta oferita refugiatilor din Ucraina. „In urma cu doi ani, Rusia a inceput un razboi neprovocat…

- Romanii vor fi in drept sa solicite compensații de la autoritațile locale in cazul in care sufera de boli cauzate de poluarea aerului, conform unui acord convenit intre Parlament și Consiliul European, care aduce mai multe imbunatațiri și protecții pentru cetațeni. Nicu Ștefanuța, europarlamentar roman,…