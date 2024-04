Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a aprobat trimiterea unor delegatii in Egipt si Qatar, unde negociatorii incearca sa obtina eliberarea ostaticilor israelieni in cadrul unui posibil acord de incetare a focului in Gaza, a informat vineri biroul sau, potrivit Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- Israelul a semnalat duminica deschidere pentru a permite intoarcerea palestinienilor stramutati din nordul Fasiei Gaza ca parte a negocierilor unui armistitiu, o aparenta receptivitate la o cerere fundamentala a Hamas, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Partile in conflict au intensificat negocierile,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a facut apel, duminica, la Ierusalim, la incheierea unui "acord privind ostaticii si la o incetare a focului durabila" in Fasia Gaza, in timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a reiterat hotararea de a "elimina" Hamas, relateaza AFP, citata de Agerpres.Acest…

- David Barnea, seful Mossad, serviciul de informatii externe al Israelului, urmeaza sa reia duminica, la Doha, discutiile cu oficialii din Qatar si Egipt privind o posibila incetare a focului in Fasia Gaza, relateaza Reuters, citand o sursa israeliana, scrie news.ro. Potrivit acestei surse, discutiile…

- Președintele SUA, Joe Biden, va anunța joi, in discursul sau din Congres despre Starea Uniunii, ca armata americana va construi un port temporar pe coasta mediteraneana a Fașiei Gaza, pentru ca populația din enclava palestiniana asediata sa poata primi ajutor umanitar pe mare, au declarat inalți oficiali…

- Anunțul despre un plan de evacuare a civililor a fost facut luni de biroul lui Benjamin Netanyahu, care este in continuare hotarat sa lanseze o ofensiva militara impotriva orasului supraaglomerat Rafah, relateaza AFP, citat de News.ro.Armata „a prezentat Cabinetului de razboi un plan de evacuare a populatiei…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminica ceea ce Hamas spune ca ar fi conditii pentru a pune capat razboiului si a elibera ostaticii, care ar include retragerea completa a Israelului din Fasia Gaza, unde Hamas ar urma sa guverneze in continuare, relateaza Reuters. „In schimbul eliberarii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat duminica, 21 ianuarie, intr-o inregistrare video, ca respinge "categoric" conditiile miscarii islamiste Hamas pentru eliberarea ostaticilor, dupa publicarea de catre organizația palestiniana a unui raport despre asaltul din 7 octombrie asupra Israelului,…