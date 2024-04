București, Cluj, Iași, Ilfov și Timiș, în topul județelor cu cele mai multe angajări „Angajatorii au inceput 2024 cu planuri de extindere a echipelor, astfel incat peste 20.000 de joburi au fost postate de la inceputul anului pe eJobs, cea mai mare platforma de recrutare din Romania. „Ce vedem, de la inceputul lunii și pana acum, este o continuare a tendinței de anul trecut de a crește numarul de joburi on-site, care presupun prezența zilnica la birou, și de a scadea numarul de joburi remote. Din numarul total de locuri de munca noi disponibile de la inceputul lunii, doar 8,9% au fost remote. 4% au fost joburi postate de angajatori din afara țarii, iar restul implicau un program… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

