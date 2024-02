In topul concediilor medicale eliberate in 2023, se afla muncipiul București și județul Cluj, cu peste 200.000 fiecare, arata un raport al CNAS. Potrivit raportului Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), in anul 2023, doar 100 de medici au eliberat aproape 100.000 de concedii medicale, dintre care 14 au semnat fiecare pentru peste 1.400 de asemenea certificate. Anul trecut, conform raportului CNAS, au fost eliberate 3.361.223 certificate de concedii medicale: 1.800.883 eliberate de medici de familie, 1.317.722 in ambulatoriu și 242.618 in spitale. In total, concediile au fost eliberate…