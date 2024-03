S-a ales praful de cabinetele veterinare din portofoliul statului: Multe nu mai există decât pe hărtie Deși teoretic Agenția Domeniilor Statului are in portofoliu 818 cabinete sanitar – veterinare, doar undeva la 25% dintre acestea au fost concesionate. Restul sunt degradate sau nici nu mai exista, ca sa nu mai spunem ca in locul lor au aparut tot felul de construcții. Potrivit unui audit realizat de Curtea de Conturi, la data de 20.11.2023, dintr-un numar total de 819 de cirmscripții sanitar- veterinare (CSV-uri), 619 CSV-uri erau necontractate, din care 380 de CSV-uri degradate, iar in cadrul acestora un numar de 122 de CSV-uri erau degradate intr- un procent semnificativ (de peste 50%). Situație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

