Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal a avut loc pe o artera principala din Ramnicu Valcea. Trei mașini s-au ciocnit, iar in urma impactului o persoana a decedat și alte patru au ajuns la spital, avand nevoie de ingrijiri medicale.

- Un accident tragic a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Dragoești, din județul Valcea. Doi tineri in varsta de 15 și 22 de ani au murit, dupa ce s-au izbit de un stalp aflat in afara carosabilului. Pasagera in varsta de 14 ani a ajuns la spital, avand rani grave.

- Un accident grav s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in apropiere de Sighișoara. Doua persoane au ramas incarcerate intr-o mașina. O femeie a murit la spital, iar un barbat este in stare grava.

- Un tanar in varsta de 30 de ani, din comuna buzoiana Berca, se afla in stare grava la ATI, dupa ce a suferit un grav accident de motocicleta produs, ieri, pe DN 10. Medicii fac tot posibilul sa il țina in viața. Duminica dupa-amiaza, Costi se plimba cu motocicleta pe Drumul Național 10, Buzau-Brașov.…

- Ieri, in jurul pranzului, un accident rutier s-a produs pe strada Eftimie Murgu, la intersecția cu strada Lunetei. „Un barbat de 30 de ani din Florești, circula cu bicicleta dinspre Calea Turzii, pe strada Eftimie Murgu, la intersecția cu strada Lunetei, a patruns in intersecție fara sa se asigure…

- Un accident cumplit s-a produs astazi, pe data de 24 martie 2024, pe șoseaua de centura din Caransebeș! Un șofer a murit. Alte șase persoane sunt in stare grava și au fost transportate de urgența la spital.

- Un buzoian in varsta de 28 de ani se zbate intre viața și moarte la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau, dupa ce a fost victima unui accident rutier grav produs astazi, pe Drumul Național 10, in localitatea Vernești. Sambata dupa-amiaza, Alex se deplasa cu motocicleta pe direcția…

- Accident grav, sambata dupa-amiaza, pe o șosea din vestul țarii. Pompierii Detașamentului Deva au intervenit cu o autospeciala dotata cu modul de descarcerare și cu o ambulanța SMURD, pe raza localitații Vețel, unde a avut loc un accident rutier. Pentru misiune a fost mobilizat și un echipaj al Serviciului…