Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in apropiere de Sighișoara. Doua persoane au ramas incarcerate intr-o mașina. O femeie a murit la spital, iar un barbat este in stare grava.

- Ieri, in jurul pranzului, un accident rutier s-a produs pe strada Eftimie Murgu, la intersecția cu strada Lunetei. „Un barbat de 30 de ani din Florești, circula cu bicicleta dinspre Calea Turzii, pe strada Eftimie Murgu, la intersecția cu strada Lunetei, a patruns in intersecție fara sa se asigure…

- Un tanar in varsta de 18 ani, care circula cu motocicleta, a fost ranit mortal pe un drum din județul Arad. Motociclistul a fost lovit de un TIR. Pompierii aradeni au fost chemați, in noaptea de vineri spre sambata, la un accident rutier in care au fost implicate un autotren și o motocicleta, in…

- Un caz șocant s-a petrecut in Hunedoara! Un barbat in varsta de 50 de ani a murit intr-un bazin pe care il curața. Acesta a decedat intoxicat, dupa ce a curațat locul. Alt tanar, in varsta de 22 de ani, a ajuns in stare grava la spital. Iata ce a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgența Hunedoara!

- Tragedie in Valcea. Barbat de 57 de ani, mort pe loc si alte 4 persoane, in stare grava la spital. Un autoturism s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara Noaptea trecuta, in localitatea Dragoesti, un sofer de 57 de ani si-a pierdut viata dupa ce masina sa a intrat in coliziune cu o autoutilitara, iar…

- Un accident grav a avut loc in noaptea de marți spre miercuri pe DN14, la ieșire din Copșa Mica spre Mediaș. Un bebeluș in varsta de 8 luni și un barbat de 29 de ani au murit pe loc. O tanara de 17 ani a ajuns in stare grava la spital, scrie cotidianul local Ora de Sibiu.Accidentul s-a produs in jurul…

- Un copilaș in varsta de trei ani a ajuns de urgența in grija medicilor sibieni, dupa ce a cazut de la etajul 5 al unui bloc. Din primele informații aflate joi dimineața, 25 ianuarie, micuțul a suferit multiple traumatisme grave. Cazul a ajuns in atenția polițiștilor. Un baietel in varsta de trei ani…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” anunța un accident rutier in care a fost implicat un autoturism, intre localitațile Santana și Zimandu Nou. Intervin... The post Accident intre Santana și Zimandu Nou. Una dintre victime, in varsta de 30 de ani, a fost transportata in stare grava…