Stiri pe aceeasi tema

- In dupa-masa zilei de 16 februarie, in jurul orei 13.30, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Someș” al județului Satu Mare... The post ACCIDENT MORTAL In Tarna Mare, un tanar de 27 de ani a intrat in coliziune cu un stalp și a murit first appeared on Informatia Zilei .

- Tragedie in Valcea. Barbat de 57 de ani, mort pe loc si alte 4 persoane, in stare grava la spital. Un autoturism s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara Noaptea trecuta, in localitatea Dragoesti, un sofer de 57 de ani si-a pierdut viata dupa ce masina sa a intrat in coliziune cu o autoutilitara, iar…

- Un barbat in varsta de 27 de ani, din comuna Stanilesti, a fost preluat miercuri in stare grava de un echipaj medical dupa ce si-a prins piciorul intr-un motocultor cu ajutorul caruia efectua lucrari agricole. La locul producerii evenimentului, Sectia de pompieri Husi a intervenit cu o autospeciala…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” anunța un accident rutier in care a fost implicat un autoturism, intre localitațile Santana și Zimandu Nou. Intervin... The post Accident intre Santana și Zimandu Nou. Una dintre victime, in varsta de 30 de ani, a fost transportata in stare grava…

- Un barbat de aproximativ 73 de ani a murit, luni seara, intr-un incendiu care a izbucnit la o casa de locuit din municipiul Odorheiu Secuiesc. La fata locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detasamentului Odorheiu Secuiesc, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta…

- Tragedie pentru o familie cu doar doua zile inainte de Craciun! Un copil in varsta de 10 ani, din Bursucani, se afla in stare grava dupa ce a fost lovit de o masina de poliție aflata in misiune. Potrivit primelor informații, micuțul ar fi traversat neregulamentar.

- Caz revoltator la Moinești in județul Bacau! Un barbat de 88 ani a ajuns la spital in stare grava, dupa ce un apel anonim a anunțat ca a fost batut, potrivit Pro TV. Polițiștii l-au gasit prabușit in casa. Acum, anchetatorii incearca sa faca lumina in acest caz și au dus-o la audieri pe nepoata […]…