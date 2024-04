Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul actor american Alec Baldwin a fost implicat intr-un incident, in timp ce se afla intr-o cafenea din New York. Momentul a fost filmat și publicat in mediul online chiar de femeia fața de care a avut o reacție nestapanita. Alec Baldwin a fost implicat intr-un incident, in New York. Reacția…

- Elon Musk a confirmat ca X (fostul Twitter) intenționeaza sa perceapa taxe de la noii utilizatori pentru a le permite acestora sa posteze pe platforma, conform TechCrunch. „Din pacate, o mica taxa pentru accesul la scrierea postarilor pentru noii utilizatori este singura modalitate de a reduce valul…

- Misiunea Permanenta iraniana la ONU a transmis ca atacul lansat impotriva Israelului este un raspuns la „agresiunea israeliana impotriva sediului diplomatic din Damasc” și avertizeaza ca „daca israelienii riposteaza, Iranul va lansa o lovitura mai mortala”, relateaza publicația israeliana Yedioth Ahronoth.„Acțiunea…

- Prințul Reza Pahlavi (63 de ani), aflat in exil in SUA, a facut un apel catre armata sa nu respecte ordinele, dupa atacul iranian asupra Israelului, relateaza Blick.Intr-o serie de mesaje pe Twitter, Reza Pahlavi a criticat guvernul islamist de la Teheran. „In timp ce poporul iranian, inspirat de istoria…

- Cancelarul german calca pe urmele lui Joe Biden și ale altor importanți lideri occidentali care au decis sa foloseasca TikTok, Olaf Scholz promițand luni, 8 aprilie, ca nu va fi vazut dansand in postarile pe care le va face pe aceasta platforma chineza de socializare populara in randul tinerilor, scriu…

- Circulatia tramvaielor liniei 41 este blocata de peste o ora pentru indepartarea unui copac de mari dimensiuni care prezinta pericol pentru tramvaie, a anuntat Societatea de Transport Bucuresti pe pagina sa X (Twitter)."Linia 41 - blocata la capatul de linie Piata Presei. Cauza: indepartarea unui copac…

- Platforma sociala X a confirmat joi ca a eliminat anumite conturi și postari in urma unui ordin al guvernului indian. Platforma, cunoscuta anterior preluarii lui Elon Musk sub numele de Twitter, nu a oferit detalii despre conținutul cenzurat, dar susține ca nu este de acord cu acțiunea și ca mișcarea…

- 399 i.Hr. – Socrate este condamnat la moarte in Atena, Grecia. 1493 – Cristofor Columb scrie prima sa scrisoare catre regii Spaniei, in care descrie descoperirile sale din Lumea Noua. 1763 – Tratatul de la Hubertusburg este semnat, punand capat oficial Razboiului de Șapte Ani. 1798 – In Franța, Legea…