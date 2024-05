Stiri pe aceeasi tema

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov anunta, joi, ca s-a ajuns cu deszapezirea de pe Transfagarasan in zona cea mai dificila, expusa avalanselor. Stratul de zapada are peste patru metri si este batatorita si inghetata, relateaza News.ro.„Zapada de peste 4 metri pe Transfagarasan! Acum…

- ”Zapada de peste 4 metri pe Transfagarasan! Acum incepe greul! Am ajuns cu deszapezirea Transfagarasanului in zona cea mai dificila, expusa avalanselor si cu un strat foarte gros de zapada batatorita si inghetata”, au anunta, joi, reprezentanții DRDP Brașov, intr-o postare pe Facebook.In prezent, se…

- Discutiile despre posibilitatea ca Transfagarasanul sa ramana deschis tot timpul anului au avut loc la Cancelaria Primului Ministru, la dezbateri participand reprezentanti ai mai multor ministere si oficiali de la Asociatia de Dezvoltare Monte Fagaras, Balea-Capra si reprezentanti ai comunitatilor…