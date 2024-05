Stiri pe aceeasi tema

- Drumarii lucreaza pentru a curata de zapada DN 7 C, Transfagarasan, estimand ca traficul va putea fi deschis inainte de data obisnuita de 1 iulie. ”Am inceput deszapezirea Transfagarasanului! Deocamdata lucram in zonele in care nu exista risc de avalansa si doar atunci cand conditiile meteo permit interventia…

- Drumarii actioneaza in continuare cu utilaje, miercuri, pentru deszapezirea DN 67C Transalpina, pe sectorul dintre Ranca si Obarsia Lotrului, a anuntat Cristi Tudor, reprezentant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova. „Continuam pe DN 67C lucrarile de indepartare a zapezii de…

- “Continuam pe DN 67C lucrarile de indepartare a zapezii de pe partea carosabila si pregatim deschiderea drumului. Lucram cu doua autofreze de mare capacitate. Una lucreaza pe sectorul dinspre Obarsia Lotrului, una dinspre Ranca, doua incarcatoare frontale de mare capacitate si un utilaj cu raspanditor…

- Primul strat de asfalt a fost asternut pe viitoarea centura ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe, care va fi finalizata in acest an, au anuntat, miercuri, reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. Potrivit acestora, investitia a fost realizata in proportie de peste…

- Lucrarile de constructie a viitorului sens giratoriu suspendat de la Predeal ar putea fi scoase la licitatie in aceasta primavara, proiectul tehnic fiind in ultimele stadii de autorizare, au anuntat, azi, reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. Acestia, impreuna cu cei…

- Sectia de Drumuri Nationale Sfantu Gheorghe a depus o plangere la Inspectoratul Judetean de Politie Covasna pentru identificarea persoanelor care au distrus peste 400 de elemente reflectorizante pe DN 13E, intre localitatile Sfantu Gheorghe si Valcele. Potrivit reprezentantilor Directiei Regionale de…