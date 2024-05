Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a salutat faptul ca magistratul Ioana Ancuta Popoviciu, care avea in solutionare la Judecatoria Mangalia dosarul privind accidentul din localitatea 2 Mai, va fi transferata, ea apreciind ca “este o usurare ca procedura va continua fara judecatoarea care a creat atata…

- Consiliul Superior al Magistraturii a admis transferul judecatoarei Ioana Ancuta Popoviciu, care judeca dosarul accidentului de la 2 Mai, de la Judecatoria Mangalia la Judecatoria Constanta. Astfel, procesul lui Vlad Pascu va fi reluat de la zero. Sectia a stabilit ca aceasta poate incepe activitatea…

- Judecatoarea Ioana Ancuța Popoviciu, cea care judeca dosarul accidentului cumplit de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, parasește Judecatoria Mangalia. Magistratul va fi, de la 1 iunie 2024, judecator la Judecatoria Constanța.

- Ioana Ancuta Popoviciu, judecatoarea din dosarul accidentului de la 2 Mai, se muta la Judecatoria Constanța de luna viitoare. Mutarea se face la cererea ei. Dosarul va fi preluat de un alt magistrat. Secția pentru judecatori a CSM a decis ca judecatoarea lui Vlad Pascu din „Dosarul 2 Mai” sa fie mutata…

- Secția pentru judecatori a CSM a decis in ședința de marți, 21 mai, ca judecatoarea lui Vlad Pascu din „Dosarul 2 Mai” sa fie mutata la Judecatoria Constanța de luna viitoare, se arata pe site-ul CSM.Astfel, Ioana Ancuța Popoviciu va fi mutata de la Judecatoria Mangalia, unde activeaza acum, la Judecatoria…

- Un nou termen de judecata in dosarul lui Vlad Pascu, tanarul drogat care anul trecut a produs un accident rutier soldat cu moartea a doi tineri si ranirea altor trei, in localitatea 2 Mai.Noul termen de judecata a fost stabilit pentru data de 9 mai 2024, ora 10.00.Avand cuvantul, tanarul Pascu a cerut…

- Astazi are loc la Judecatoria Mangalia al doilea termen din dosarul in care Matei Vlad Pascu, din Bucuresti, acuzat de producerea accidentului de la 2 Mai, din judetul Constanta, din 19 august 2023, soldat cu decesul a doi tineri si ranirea altor trei. La finalul sedintei de judecata parintii celor…

- Inspecția Judiciara s-a autosesizat in cazul judecatoarei din Mangalia care a fost desemnata in dosarul 2 Mai. Aceasta ar trebui sa soluționeze tragicul accident provicat de Vlad Pascu, in care au murit doi tineri. Judecatoarei Ioana Ancuța Popoviciu i s-a reproșat ca nu a citit dosarul inainte de a…