Se lucrează intens la deszăpezirea Transfăgărăşanului Drumarii lucreaza pentru a curata de zapada DN 7 C, Transfagarasan, estimand ca traficul va putea fi deschis inainte de data obisnuita de 1 iulie. ”Am inceput deszapezirea Transfagarasanului! Deocamdata lucram in zonele in care nu exista risc de avalansa si doar atunci cand conditiile meteo permit interventia in siguranta”, anunta, miercuri, oficialii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. Acestia preciaza in in acest an stratul de zapada din zona este mai mic. ”Avand in vedere ca in acest an avem mai putina zapada comparativ cu alti ani, estimam ca vom putea deschide acest drum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

