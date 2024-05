Principalul producator de vin din CEE, cu operațiuni in Moldova și Romania, Purcari Wineries – BVB: WINE, a anunțat ca veniturile grupului au crescut cu 11% in primul trimestru al acestui an, ajungand la 81,6 milioane lei. EBITDA a crescut cu 9%, la 23,1 milioane lei in T1, marcand o marja de 28%. Profitul net […] The post Deși profitul net a scazut, vanzarile Purcari Wineries au crescut cu 11% in trimestrul 1 appeared first on Puterea.ro .