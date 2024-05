Bookfest 2024: Un festin literar la Romexpo, cu Republica Moldova ca invitat de onoare

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XVII-a editie a Salonului International de Carte Bookfest va fi deschisa oficial miercuri, la ora 12,00, in Pavilionul B2 de la Romexpo, in... The post Bookfest se deschide miercuri, la Romexpo. 150 de edituri din Romania si Republica Moldova sunt prezente appeared first on Special Arad · ultimele…

- Cea de-a XVII-a editie a Salonului International de Carte Bookfest va fi deschisa oficial miercuri, la ora 12,00, in Pavilionul B2 de la Romexpo, in... The post Bookfest se deschide miercuri, la Romexpo. 150 de edituri din Romania si Republica Moldova sunt prezente appeared first on Special Arad · ultimele…

- Un numar de 50 de expozanți, peste 100 de artiști din China, Germania, Polonia, Republica Moldova, Romania, Ucraina și Ungaria, vor expune lucrarile lor, la Romexpo, intre 29 mai și 2 iunie, la cea de-a doua ediție a celui mai mare targ de arta contemporana din Romania. Sub genericul „Descopera arta…

- Fondul de investiții Cornelius H Group, din Marea Britanie, a preluat lanțul de cofetarii Dulcinella. Odata cu preluarea, a fost anunțata și extinderea rețelei ca brand național. Brandul Dulcinella, venit din Republica Moldova și prezent in Romania din anul 2019, deține peste 20 de magazine proprii…

- Un moment artistic a avut loc la București, acolo unde Ministrul Energiei din Republica Moldova, Victor Parlicov, alaturi de omologul sau din Romania, Sebastian Burduja au cantat impreuna la chitara. Aceștia au interpretat piesa „Trenulețul” de Zdob și Zdup, care nu a fost aleasa la intamplare. Momentul,…

- Ai intre 7 și 18 ani? Iti place sa desenezi? Iți place sa citești? Te-ai gandit cum sa imbini cele doua pasiuni? Hai cu noi intr-o aventura pe masura! Impreuna vom realiza CEA MAI LUNGA BANDA DESENATA din Romania, inspirata din Literatura Romana. Te așteptam la Salonul Internațional de carte Bookfest,…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, s-a intalnit astazi, la sediul MApN , cu adjunctul șefului Misiunii Diplomatice a SUA la București, Michael Dickerson. In cadrul intalnirii, au fost abordate mai multe elemente de interes referitoare la mediul actual de securitate, fiind pus un accent deosebit…

- Scene violente la Roxempo, in urma cu scurt timp, acolo unde se desfașoara congresul PPE, la care participa și liderii politici din Romania! Protestatarii s-au luat la bataie cu jandarmii. Bataie intre protestatari și jandarmi la congresul PPE , in urma cu scurt timp! Zeci de persoane s-au adunat la…