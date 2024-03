Carnea de porc împinge deficitul comercial la cote record! In 2023, Romania a inregistrat un deficit comercial alimentar de aproximativ 1,3 miliarde de euro, evidențiind o continua creștere a diferenței dintre importuri și exporturi in sectorul agroalimentar. Potrivit Institutului Național de Statistica, situația reflecta o creștere modesta a ambelor fluxuri comerciale, cu 2,3% la importuri și 2,5% pentru exporturi. Importuri costisitoare Cea mai mare parte a importurilor a fost reprezentata de carnea de porc , cu peste 360.870 de tone, ajungand la aproape 1 miliard euro. Astfel, este prima oara cand deficitul comercial cu carnea de porc a depașit pragul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

