- Marți dimineața, polițiștii locali aflați in patrulare au dat peste un tanar aproape leșinat, pe marginea Podului Traian. Acesta avea asupra sa substanțe interzise, fiind predat polițiștilor de la Combaterea Crimei Organizate.

- Un motociclist de 27 de ani a fost ranit și a ajuns la spital dupa ce o mașina a dat peste el, in apropiere de Stadionul Dan Paltinișanu. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

- ”La data de 25.04.2024, o fetita de patru ani a sarit in fata unui autoturism care circula pe strada Pricazului, din Orastie, fiind ranita, dupa care a fost dusa de conducatorul auto la UPU Orastie”, a transmis IPJ Hunedoara.Potrivit politistilor, fetita de 4 ani a fost lasata nesupravegheata si…

- Politistii de frontiera din Moravița au depistat, ascunsi intr-un mijloc de transport, o familie din Camerun, compusp din cinci membri. Un conducator auto, al unui ansamblu rutier aflat in staționare pentru a ieși din Romania, a sesizat ca din semiremorca se aud zgomote și voci. La fața locului s-a…

- Tragedie de proporții in Timișoara! Un tanar a murit subit in timp ce se afla intr-un salon de tatuaje, in urma cu puțin timp. Medicii nu au mai reușit sa ii salveze viața baiatului, care a fost gasit fara suflare. Decesul s-a produs in doar cateva minute.

- Tragedie, la Timișoara. Un tanar a murit in timp ce iși facea un tatuaj la salon La data de la 12.04.2024, in jurul orei 16:45, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-o societate comerciala dintr-un complex comercial de pe raza municipiului Timișoara, unui tanar…

- Politistii din Romania au reusit sa opreasca cu focuri de arma o masina condusa de un moldovean care transporta 9 migranti, dinspre Arad, spre Timisoara. Dintre cei 9 doar 6 au fost prinsi. Unul dintre migranti a fost dus la spital, iar alți 3 au reusit sa fuga, scrie news.ro .

- TIMIȘOARA. Intervenție a polițiștilor locali, vineri seara, in cazul unui barbat care intenționa sa se arunce de pe Podul din Calea Șagului pentru ca „viața e grea”. El a fost oprit de oamenii legii inainte de a face un gest necugetat.