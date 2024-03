Stiri pe aceeasi tema

- Ion Ceban a declarat ca ar putea fi scos din funcție de primar general al municipiului Chișinau fara a mai putea candida. Este vorba despre un dosar in care „se fac presiuni asupra judecatorilor, pentru ca eu sa fiu demis”, a declarat Ion Ceban in cadrul emisiunii Puterea a Patra .

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca anticiclonul care a provocat mari probleme in Europa va patrunde și in Romania, chiar in acest weekend. Meteorologii spun ca nopțile și diminețile vor fi geroase, dar la amiaza vom avea maxime de 10-13 grade. Meteorologii ANM spun ca in zonele montane…

- Primarul PSD al municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, a fost dus la audieri la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Suceava, intr-o ancheta in care este suspectat de angajari ilegale. Procurorii DNA Suceava au anuntat, vineri, ca efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni…

- Primarul comunei Gura Vadului, Marius Nicolae Sora, fostul primar al localitatii si o functionara de la urbanism din cadrul Primariei Gura Vadului au fost audiati, miercuri, in dosarul ”Ferma Dacilor”. O femeie care a indeplinit responsabilitați in domeniul amenajarii teritoriului și urbanismului in…

- Deși este cel mai mare exportator de grau din UE, Romania importa cantitați semnificate de cereale, ocupand chiar locul patru in topul importatorilor din statelor comunitare. La jumatatea anului comercial pentru cereale, Romania se plaseaza printre cei mai mari importatori, Moldova (cu livrari de 17,2…

- Primarul din Odorheiu Secuiesc, Galfi Arpad este urmarit penal de DNA . Edilul este suspect de abuz in serviciu. Galfi Arpad, primarul din Odorheiu Secuiesc este vizat de un dosar de abuz in serviciu, fiind acuzat ca a „a semnat in mod nelegal” un numar de 5 contracte de asistența juridica. Incidentul…

- Un val de aer rece va lovi saptamana viitoare Romania. Sunt așteptate valori de –10 grade Celsius pana la –20 de grade Celsius. Temperaturile cele mai scazute sunt prognozate pentru zilele de marți și miercuri. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat ca saptamana…