- Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica (PSD), a primit sentința definitiva in dosarul in care era acuzat de delapidare, un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare, potrivit jurnalulolteniei.ro. Edilului i s-a interzis sa mai ocupe o funcție publica timp de doi ani, drept urmare va fi revocat din…

- Grigore Bota, botezat de presa drept „Calaul de boschetari”, urmeaza sa fie pus in libertate in curand. Este cel mai prolific ucigaș in serie din Romania, cu 11 victime la activ! Așadar, cel mai sangeros criminal in serie al Romaniei urmeaza sa fie pus in libertate. Statul roman urmeaza sa il elibereze…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia solicita stramutarea dosarului in care Pascu Matei Vlad, din Bucuresti, a fost deferit justitiei pentru accidentul de la 2 Mai, judetul Constanta, soldat cu decesul a doi tineri si ranirea altor trei Cererea privind stramutarea cauzei…

- Un tanar de 25 de ani din comuna Malu Mare, recidivist, a fost condamnat definitiv pentru comiterea a cinci infractiuni de conducere fara permis si sub influenta alcoolului. Inculpatul a primit o pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru infractiunile comise. In decembrie 2021 si iunie 2022,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, arestarea preventiva a unui barbat din Dabuleni, urmarit la nivel international in baza unui mandat emis de autoritatile italiene. Potrivit oamenilor legii, doljeanul a fost condamnat in Italia la sapte ani si opt luni de inchisoare pentru proxenetism.…

- Primarul municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu , a anuntat, luni, ca a cerut Guvernului includerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Craiova in lista penitenciarelor care trebuie relocate in afara zonelor urbane. ”Am solicitat, astazi, Guvernului Romaniei, printr-o adresa din partea Primariei…

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la inchisoare cu executare, in dosarul denumit de presa „afacerea Bygmalion”! Are legatura cu fondurile folosite in campania prezidențiala a lui Sarkozy! Așadar, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la inchisoare cu executare…