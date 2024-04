Fostul edil de Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar putea fi pus in libertate, dupa ce Curtea de Apel Cluj i-a admis astazi contestația in anulare, care este o cale extraordinara de atac. Așadar, Catalin Cherecheș ar putea scapa de inchisoare, dupa ce Curtea de Apel Cluj i-a admis astazi contestația in anulare impotriva deciziei de condamnare la 5 ani de inchisoare. Catalin Cherecheș ar putea scapa de inchisoare Fostul edil de Baia Mare a fost audiat astazi prin videoconferința de judecatorii Curții de Apel Cluj pe care a reușit sa-i convinga ca sunt motive temeinice pentru a se admite contestația…