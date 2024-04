Bogații și săracii Europei. Cum arată diferențele de avere, în România Bogații și saracii Europei Felul in care bogația este inegala variaza considerabil de la o țara la alta, arata un raport al Credit Suisse și Global Wealth Report 2023 al UBS, publicat de Euronews . In studiu au fost incluse 36 de țari europene, inclusiv Romania . Diferențele dintre bogați și saraci este foarte evidenta in intreaga lume, inclusiv in Europa: cei mai bogați 10% de pe continent dețin 67% din bogație, in timp ce ultimii 50% dintre adulți dețin doar 1,2%. Averea neta sau „avuția” este definita ca valoarea activelor financiare plus activele reale (in principal locuințe) pe care le dețin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

