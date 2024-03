Topul țărilor cu cel mai bun nivel de trai. Pe ce loc se află România Indicele Dezvoltarii Umane este un indice foarte popular, dupa ce al Producției Interne pe cap de locuitor (PIB). IDU care masoara bunastarea unei națiuni sau a intregului mapamond, iar acum au fost aduse ultimele masuratori. A fost publicat topul țarilor cu cel mai bun nivel de trai . Pentru asta a fost masurat Indicele Dezvoltarii Umane al ONU pentru fiecare țara, iar rezultatul il veți gasi in randurile de mai jos, de unde veți afla și pe loc s-a clasat Romania. Topul țarilor cu cel mai bun nivel de trai Criza sanitara mondiala, iar mai apoi razboiul din Ucraina a facut ca indicele respectiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii dețin cea mai mare rezerva de aur din lume, aproape cat rezervele de aur ale urmatoarelor 3 țari din topul statelor cu cele mai mari rezerve: Germania, Italia și Franța. Topul e completat de Rusia, China și Elveția. Calculata pe cap de locuitor, rezervele de aur arata un cu…

- Premierul danez Mette Frederiksen a anunțat miercuri, 13 martie, ca Danemarca, stat aliat NATO intenționeaza sa recruteze femei pentru serviciul militar, devenind una dintre puținele țari din Europa care introduce serviciul militar obligatoriu pentru femei.Mette Frederiksen afirma ca Danemarca se va…

- Libraria de muzica din Spotify va integra videoclipuri, iar utilizatorii vor putea alege daca vor doar sa asculte sau sa si vada videoclipurile melodiilor. Doar un numar limitat de melodii vor avea videoclipuri, la inceput. In cazul celor care vor avea, va exista un buton prin care utilizatorii pot…

- NATO incepe, luni, 4 martie, un amplu exercițiu de aparare in regiunile de nord ale Alianței - Finlanda, Norvegia și Suedia, la care vor participa 13 țari cu peste 20.000 de militari, relateaza AP.Printre aceștia vor fi și peste 4.000 de soldați finlandezi, ceea ce reprezinta cea mai mare participare…

- Fostul președinte american Donald Trump a declarat recent ca nu va ezita sa „incurajeze” Rusia sa atace tarile NATO care nu isi respecta angajamentele financiare fata de Alianta. Iar lista este mare, pentru ca doar 10 state, printre care se numara și Romania, din cele 31 și-au platit corect cotizația,…

- Temerile cu privire la un eventual razboi extins in Europa determina tot mai multe țari sa ia masuri suplimentare de siguranța. De pilda, Germania, țara cu una dintre cele mai puternice armate europene, discuta deja despre serviciul militar obligatoriu. Cristina Dimulescu, jurnalist Euronews: „Sunt…

- Conform unui sondaj INSA comandat de ziarul german Bild, la care au participat 1001 de respondenți, un posibil atac rusesc asupra Germaniei ii ingrijoreaza pe 46% dintre cei chestionați,„Trebuie sa luam in calcul faptul ca Vladimir Putin ar putea chiar ataca o tara NATO, candva”, a afirmat Boris Pistorius…

- Un numar de 3.000 de oameni au intrat in Marea Nordului de Anul Nou, o tradiție cunoscuta ce se pastreaza de ani de zile. Aceștia s-au scufundat in apele reci ale Marii Nordului in Belgia și in Țarile de Jos. Oamenii au fost vazuți facand baie in Marea Nordului. Aceștia au participat la o tradiție…