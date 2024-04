Stiri pe aceeasi tema

- Aflate le egalitate de puncte inaintea acestei runde, in fața a peste 200 spectatori, Sportul Campina și Voința Adunați au avut un inceput de repriza ezitant, in care preocuparea a fost mai degraba de a nu greși.

- Autoritațile au inchis circulația, provizoriu, timp de doua zile, pe Drumul Național 1 – Valea Prahovei, pe o distanța de cinci kilometri, intre Branești și Cornu, in județul Prahova, pentru demolarea pasajului CF peste DN 1, de la km 93+120

- Presedintele FC Rapid, Daniel Niculae, a fost ridicat de mascati joi dimineata, a anuntat actionarul majoritar al giulestenilor, Dan Sucu. De asemenea, mai multe perchezitii au loc joi in Bucuresti, Prahova, Ilfov, fiind vizati membri ai galeriei echipei Rapid, afirma surse judiciare. „Am primit un…

- Fotbalul județean iși disputa, in weekend, primele meciuri oficiale din 2024 in eșaloanele de Elita, Liga A și Superliga. Din pacate, in Liga A avem un forfait, ACS Berceni negasind nicio soluție sa continue intrecerea. Iata meciurile cu care se va relua sezonul, in plus, urmand sa se mai joace și alte…

- Echipa FCSB a invins joi seara, in deplasare, scor 2-1, formatia FC Voluntari, intr-un meci din etapa a 28-a a Superligii. Ilfovenii au deschis scorul in minutul 16, dupa ce Tarnovanu a respins lovitura de cap a lui Robert Popescu, balonul a ajuns la Dumiter si acesta a inscris pentru 1-0. Florinel…

- In cel de-al doilea meci din etapa a 27-a a Superligii la fotbal, vineri seara, CFR Cluj a castigat la scor partida cu nevoiasa Dinamo. Adrian Mutu a invins formatia la care a cunoscut consacrarea in Romania ca jucator Dupa 0-0 la pauza, in repriza secunda, pe stadionul din Gruia s-a deschis robinetul…

- Petrolul Ploiesti a invins-o dramatic pe Politehnica Iasi, cu scorul de 2-1 (0-1), vineri seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin fundasul Rares Ispas (30), in urma unui corner, dar Petrolul a egalat dupa pauza, prin Alexandru…