Restart în Liga A şi Superligă Fotbalul județean iși disputa, in weekend, primele meciuri oficiale din 2024 in eșaloanele de Elita, Liga A și Superliga. Din pacate, in Liga A avem un forfait, ACS Berceni negasind nicio soluție sa continue intrecerea. Iata meciurile cu care se va relua sezonul, in plus, urmand sa se mai joace și alte cateva meciuri din Cupa Romaniei. LIGA A PRAHOVA Etapa 18 ACS Petrosport Ploiesti – ACS DP Cornu CSC Avantul Maneciu – CS Manesti 2013 CS Unirea Urlati – ASCS Petrolul 95 Ploiesti CSO Boldești-Scaeni – CS Unirea Cocorastii Colt CSO Comarnic – CSO Baicoi CSC Berceni – ACS Triumf Poiana Campina (nu… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

