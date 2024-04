Stiri pe aceeasi tema

- Era evident ca medicul Catalin Cirstoiu ca nu mai este dorit pentru a reprezenta Alianța electorala PSD-PNL in cursa pentru Primaria București. El a participat la discuțiile din interiorul coaliției, de dimineața pana spre miezul nopții. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca l-au luat deoparte, au avut o…

- ”A spus corect Marcel Ciolacu, pana la depunerea candidaturii si domnul Piedone e momentan, ca nu e depusa candidatura. Nici nu s-a deschis perioada in care se pot depune candidaturi”, a spus ministrul Transporturilor, intrebat despre o decizie in privinta retragerii lui Cirstoiu din cursa pentru Primaria…

- Mai mult, in intervenția sa la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a dezvaluit maneverele disperate ale coaliției de a gasi un inlocuitor capabil sa atraga mai multe voturi.Asa cum am anticipat inca de vineri, discutiile despre tetragerea candidatului alianței, Catain Cirstoiu, sunt astazi in toi, tot…

- Catalin Cirstoiu, candidatul PSD - PNL la Primaria Capitalei, a declarat luni ca este exclus sa se retraga din cursa electorala, chiar daca se plaseaza pe locul al treilea in preferințele alegatorilor, conform unui sondaj Avangarde, informeaza Digi 24.„Daca ne-am lua dupa sondaje, nu ar mai trebui sa…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca devansarea alegerilor prezidențiale in luna septembrie, așa cum a propus UDMR printr-un proiect de lege, inseamna o campanie electorala curata, pentru ca scrutinul nu se suprapune cu parlamentarele. Intrebat, marți, la Antena 3 – CNN, daca a avut o ințelegere…

- Intrebat daca l-ar susține pe premierul Marcel Ciolacu intr-o eventuala cursa pentru Palatul Cotroceni, Nicolae Ciuca a afirmat ca nu este membru PSD, ci PNL și ca va susține intotdeauna candidatul liberal. Intrebat despre varianta ca cele 2 partide sa convina asupra unui candidat unic, iar acela sa…

