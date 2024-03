Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca il prezinta miercuri, la ora 12.00, pe candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, intr-o conferinta de presa care va avea loc la Palatul Parlamentului, la care vor participa si presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, si presedintele PNL Bucuresti,…

- PNL și PSD ar putea avea un candidat comun pentru Primaria Capitalei, spune la RFI purtatorul de cuvant al formațiunii liberale, Ionuț Stroe. Liderii coaliției ar urma sa ia decizia luni sau marți. Ionuț Stroe da de ințeles ca lucrurile merg in aceasta direcție. Candidatul comun e continuarea fireasca…

- Liderii coalitiei, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu, susțin ca nu au luat inca o decizie privind un posibil candidat comun PNL si PSD la Primaria Capitalei si nu au ajuns sa discute in detaliu pe marginea acestui subiect.„In acest moment nu am ajuns sa discutam in detaliu. Și daca ar fi sa stabilim un…

- Liderii coalitiei, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu, inca nu au luat o decizie privind un posibil candidat comun PNL si PSD la Primaria Capitalei si nu au ajuns sa discute in detaliu pe marginea acestui subiect, potrivit news.ro. „Daca ar fi sa stabilim un candidat comun, avem nevoie de evaluare, de…

- Cei doi lideri ai coaliției de guvernare, Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu au declarat ca s-au consultat cu președintele Klaus Iohannis in privința comasarii alegerilor, miercuri, inainte de ședința CSAT. Intrebați pe cine ar susține la alegerile prezidențiale stabilite acum in septembrie, sau daca s-ar…

- Dupa ce PSD și PNL au amanat ședința Coaliției care trebuia sa aiba loc duminica, in spațiul public au aparut scenarii contradictorii. Pe de o parte se vorbește despre un blocaj major in Coaliție, in timp ce alte informații spun contrariul. Intr-o convorbire telefonica ce a avut loc la finalul saptamanii…

- Gabriela Firea a fost desemnata drept candidatul PSD la Primaria Capitalei, dar aceasta candidatura nu a fost validata. In spațiul public a aparut scenariul prin care Marcel Ciolacu s-ar pregati sa devina candidatul PSD la Primaria Capitalei, iar Nicolae Ciuca candidatul comun al PSD-PNL la prezidențiale.Citește…