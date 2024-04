Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele treisprezece echipaje care au intrat in calificari și recalificari la Campionatele Europene au avansat. Joi, cele patru barci care au concurat s-au calificat in finala. Sambata, Romania are cinci ambarcațiuni implicate in lupta pentru medalii. ...

- Campionatele Europene au debutat joi la Szeged in Ungaria, iar Simona Radiș și Ancuța Bodnar au fost invinse pentru prima oara in cinci ani. Romancele adunasera 26 de victorii consecutive in proba de dublu vasle. Romania abordeaza Campionatele Europene de la Szeged cu 13 echipaje, iar joi dimineața…

- Suceveanca Gianina van Groningen (Beleaga), canotoare care a revenit dupa o pauza de aproximativ un an si jumatate, a declarat ca ea si colega sa de la dublu vasle, categorie usoara, Ionela Cozmiuc, tot din Suceava, nu subestimeaza nicio adversara si sunt determinate sa obtina un rezultat bun la Campionatele…

- Romania a obținut doua medalii de argint și una de bronz pentru Romania la Campionatele Europene de tir sportiv de la Gyor, Ungaria, a anunțat sambata dimineața Agenția Naționala pentru Sport.

- Echipa de juniori a Romaniei, in componenta cu Luca Joldea, Levente Bucsias si Constantin Daniel Feraru, a castigat medalia de argint in proba de trio la pistol, disputata in cadrul Campionatelor Europene de tir sportiv pentru probele de 10 metri aer comprimat de la Gyor (Ungaria), potrivit Agerpres.…

- Mariana Draguțan a intrat in posesia medaliei de argint la Campionatele Europene de lupte, rezervate seniorilor, care se desfașoara la București, Romania, anunța Ministerul Educației și Cercetarii. „Discipola antrenorilor Petru și Andrei Chiperi și-a inclus in palmares titlul de vicecampioana continentala,…

- Urmeaza doua partide cruciale pentru CSM București și Rapid in grupele Ligii Campionilor. Cu meciuri in care ele sunt condamnate sa invinga pentru a-și prelungi parcursul in competiția la caștigarea careia visam de opt ani.